I punti di forza del documentario sono l’approccio investigativo e l’ampio uso di IA grafica per le ricostruzioni storiche.

Ogni tappa del suo vagabondaggio (mostri, dèi, tempeste, trappole) viene analizzata e decodificata: perché gli dèi lo perseguitano senza sosta? Cosa rappresentano davvero il Ciclope, le Sirene o Circe? Perché, nell’Odissea, l’ingegno trionfa sempre sulla forza bruta?

Prodotto da Blink Films, il racconto muove da una semplice domanda: la mitologica guerra di Troia e il famigerato cavallo di Troia sono basati su una realtà storica?

Non solo: valutando le prove fisiche della distruzione, come ossa carbonizzate e punte di freccia rinvenute all’interno della città e risalenti a circa il 1200 a.C., risulta ancora più valida l’ipotesi che la guerra di Troia sia stata un evento storico, anziché che pura finzione. Per comprendere poi come i Greci riuscirono effettivamente a superare le massicce mura di Troia, vengono avanzate teorie radicali, secondo cui il “cavallo” non fosse semplicemente una statua di legno, ma probabilmente una letale arma d’assedio come un ariete, oppure un antico sistema di arrembaggio navale.

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