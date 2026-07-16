A Morning News il caso delle morti per ricina di Pietracatella, dove la polizia tedesca e gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino sono attesi per nuove ispezioni nella casa della famiglia Di Vita. Al centro dell'attenzione degli inquirenti finisce la cena del 23 dicembre, l'unico pasto consumato dai tre membri della famiglia che si sono sentiti male.

È lo stesso Gianni Di Vita, unico sopravvissuto, a ricordare: "L'unico giorno che abbiamo mangiato insieme solo io, mia moglie Antonella e mia figlia Sara, senza l'altra figlia Alice, è stato a cena il 23 dicembre, ma non ricordo assolutamente cosa abbiamo mangiato. Aveva preparato mia moglie", riferisce l'uomo agli inquirenti.

Il racconto prosegue con la ricostruzione dei pasti della Vigilia, che secondo la sua versione escluderebbero un avvelenamento collettivo. "Il 24 dicembre siamo stati a pranzo dalla famiglia di mia moglie, eravamo una decina di persone a tavola e nessuno si è sentito male al di fuori di me, mia moglie Antonella e mia figlia Sara. La sera del 24 dicembre abbiamo cenato da mia madre, eravamo una decina di persone a tavola e nessuno si è sentito male. Al di fuori di me, mia moglie Antonella e mia figlia Sara", dichiara Di Vita.