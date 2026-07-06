Attraverso una campagna di comunicazione dedicata, Mediaset sensibilizza il proprio pubblico su un fenomeno sociale delicato e sempre più rilevante: la solitudine delle persone anziane.



In Italia, 4,4 milioni di anziani vivono da soli, una condizione che può incidere profondamente sul benessere emotivo e sulla qualità della vita quotidiana.



La campagna “Un gesto semplice può colorare la sua giornata”, online dal 7 al 13 luglio 2026 sui profili social di Mediaset per il futuro e sul sito web dedicato https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo, si pone dunque l’obiettivo di ricordare quanto anche le azioni più semplici possano fare la differenza. Una telefonata, un messaggio, una visita o un momento di ascolto possono diventare gesti concreti di vicinanza, capaci di interrompere l’isolamento e restituire colore alla giornata di una persona anziana.



Un’iniziativa che invita il pubblico a riscoprire il valore della presenza, dell’attenzione e della cura nelle relazioni quotidiane. Piccoli gesti, spesso dati per scontati, possono trasformarsi in segnali importanti di affetto e partecipazione, contribuendo a far sentire le persone anziane meno sole e più parte della comunità.



Mediaset, consapevole del proprio ruolo comunicativo e sociale, si fa quindi portavoce di una cultura della vicinanza e della responsabilità condivisa. Contrastare la solitudine non richiede sempre grandi azioni: a volte basta esserci, con semplicità e continuità, per colorare la giornata di chi rischia di sentirsi solo.



Fonte: ISTAT