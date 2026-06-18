Sensibilizzazione contro la dipendenza dai social

Con una campagna di sensibilizzazione dedicata, Mediaset invita il pubblico a riflettere su un tema sempre più rilevante per la nostra società: la dipendenza dai social media, promuovendo un rapporto quotidiano equilibrato con le piattaforme digitali e un utilizzo più consapevole.



I social sono strumenti utili per condividere, informarsi e sentirsi più vicini agli altri, ma quando il tempo online diventa difficile da controllare, il loro utilizzo può trasformarsi in una forma di dipendenza. Lo schermo, da finestra sul mondo, rischia così di diventare un confine: la realtà si restringe, le esperienze vengono filtrate e il tempo si consuma nello scrolling. Quando lo schermo occupa troppo spazio è importante fermarsi, ritrovare il controllo del proprio tempo online e, quando necessario, chiedere aiuto.



Dal 28 giugno al 4 luglio 2026, la campagna crossmediale “C’è molto di più oltre lo schermo” sarà diffusa su tutti i canali del Gruppo, sulle piattaforme social, in radio, attraverso i circuiti Digital Out of Home e sul sito web dedicato https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo.



Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura del benessere e della consapevolezza, ricordando che i social possono essere uno strumento per avvicinarci al mondo, ma non devono diventare il confine entro cui viverlo.