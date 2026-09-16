Mediaset per la lettura

Mediaset per il futuro: Lettura 2026
Attraverso una campagna di comunicazione dedicata, Mediaset sensibilizza il proprio pubblico su un tema fondamentale per il benessere personale e collettivo: il valore della lettura come abitudine capace di arricchire la vita di tutti i giorni.
In Italia, infatti, leggere rimane spesso un'attività occasionale, con quasi la metà delle persone che non legge più di un libro ogni quattro mesi*. Una tendenza che finisce per farci trascurare i tanti benefici che
i libri offrono alla nostra sfera emotiva e cognitiva, dalla riduzione dello stress al potenziamento della memoria e dell'empatia.
La campagna “Apri un libro, scopri dove ti porta”, online dal 27 settembre al 3 ottobre sui profili social di Mediaset per il futuro, sul sito dedicato mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo, nei circuiti Digital Out Of Home (DOOH) e sui monitor dei Campus, nasce proprio per invitare tutti a riscoprire il piacere e il valore della lettura quotidiana.
In fondo, riconquistare l'abitudine di leggere non richiede grandi stravolgimenti: basta un piccolo gesto, coltivato con semplicità e continuità, per lasciarsi sorprendere e scoprire dove un libro può portarci.