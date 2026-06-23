Dipendenze dai social: approfondimenti 2026



Le Iene

È giusto vietare i social ai ragazzi? Il governo prepara una stretta sull'uso dei social per gli under 15: è un'emergenza non più rinviabile. Nicola Barraco ascolta ragazzi e genitori e, con l'aiuto di uno psicoterapeuta, prova a capire che ruolo hanno davvero i social in famiglia. Seguendo la quotidianità di Amelie, una giovane youtuber, ricostruisce rischi e fragilità.