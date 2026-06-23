Dipendenze dai social: approfondimenti 2026

Mattino Cinque
Il servizio evidenzia i disagi delle nuove generazioni nell'era digitale, la perdita del concetto di comunità educante, l'isolamento giovanile e il ruolo chiave dei genitori.
Le Iene
È giusto vietare i social ai ragazzi? Il governo prepara una stretta sull'uso dei social per gli under 15: è un'emergenza non più rinviabile. Nicola Barraco ascolta ragazzi e genitori e, con l'aiuto di uno psicoterapeuta, prova a capire che ruolo hanno davvero i social in famiglia. Seguendo la quotidianità di Amelie, una giovane youtuber, ricostruisce rischi e fragilità.
Forum
Una donna chiede un risarcimento al professore del figlio 14enne per averlo umiliato di
fronte alla classe, ritirandogli bruscamente il device e danneggiandolo.
Insieme all'ospite in studio, la dott. Giorgia Clementi, psicologa e psicoterapeuta, vengono affrontati
diverse tematiche di rilievo: l'impatto degli smartphone sulla personalità in formazione dei più giovani,
la diffusione dei nuovi strumenti nelle scuole, l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva in
classe.
Fuori dal coro
La nuova sentenza parla chiaro: i social sono la nuova droga. Nel servizio si riportano i pericoli per i
giovani derivanti dall'utilizzo dei social a partire dalla sentenza storica negli Stati Uniti che condanna
Facebook e Google a risarcire una ragazza per i danni creati dai social, evidenziando l'importanza di un
maggiore controllo ed educazione al digitale.