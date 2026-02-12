Il giovane spiega: "Le voci alte, le urla di questo gruppo di persone hanno svegliato tutte le persone del palazzo. Comunque gli stessi avevano intenzioni veramente anche di cattiva vendetta e urlavano le solite frasi che si indirizzano a persone di colore, erano non soltanto arrabbiati, erano proprio furiosi ".

Secondo quanto emergerebbe dai primi risultati dell'autopsia, Zoe Trinchero sarebbe stata ancora viva quando è stata gettata nel canale da Alex Manna. Secondo il medico legale, a causare la morte della ragazza sarebbero stati i traumi dovuti alla violenta caduta e non le ferite causate dei pugni che Manna - appassionato di pugilato - le avrebbe inferto.

"Era una ragazza solare, bellissima, non aveva problemi con nessuno, era gentile. A Nizza Monferrato l'adoravano tutti", racconta ai microfoni di Dentro la notizia un'amica di Zoe Trinchero. Su chi era Zoe e quali erano i suoi sogni, l'amica aggiunge: "Zoe lavorava al bar della stazione e il suo sogno era quello di diventare psicologa perché a lei piaceva aiutare gli altri. Un altro suo sogno era quello di andare via dall'Italia e andare a vivere in Spagna. Era felice perché si stava frequentando con un ragazzo, mi diceva che la trattava bene".

L'amica di Zoe Trinchero conosce anche il presunto assassino della 17enne, Alex Manna: "Da fuori sembrava una brava persona, non me lo sarei mai aspettato che avesse potuto uccidere la mia migliore amica". La ragazza smentisce anche una presunta relazione passata tra Zoe Trinchero e Alex Manna: "Non sono mai stati insieme e non si sono mai frequentati".