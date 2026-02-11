Il ragazzo accusato da Alex Manna di aver ucciso Zoe Trinchero racconta a Dentro la notizia la notte del tentativo di linciaggio, quando una folla furiosa si è radunata sotto casa sua mentre dormiva.

L'autopsia avrebbe rivelato che Zoe sarebbe morta per un colpo ricevuto alla nuca e che probabilmente, quando Alex l'ha gettata dal parapetto, sarebbe ancora potuta essere salvata. Lui invece sarebbe corso a casa a cambiarsi e poi avrebbe iniziato a raccontare agli amici che ad aggredirli e a uccidere Zoe sarebbe stato Naudy Carbone, che racconta la sua versione durante la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi.

Il giovane spiega: "Le voci alte, le urla di questo gruppo di persone hanno svegliato tutte le persone del palazzo. Comunque gli stessi avevano intenzioni veramente anche di cattiva vendetta e urlavano le solite frasi che si indirizzano a persone di colore, erano non soltanto arrabbiati, erano proprio furiosi". Il ragazzo aggiunge: "Io mi chiedevo quale fosse la motivazione, quindi urlavano le frasi che abbiamo sentito e comunque si leggono, negro".

Il giovane spiega di aver temporeggiato: "Pensavo che ci fosse qualcuno che o giocasse o magari stava litigando proprio lì adiacente alla strada. Invece poi ho capito che quelle frasi si indirizzavano a me, chiedevano anche se abitassi lì, quindi chiedevano se c'era un ragazzo nero coi capelli rasta che abitasse lì".