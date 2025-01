Da Mattino Cinque News emergono importanti novità su quanto accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello, in programma giovedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5. "Vi anticipo l'entrata di Gessica Notaro all'interno della Casa, che ha delle cose molto interessanti da dire a Javier", ha annunciato la conduttrice Federica Panicucci, aggiungendo anche le novità riguardanti i concorrenti rientrati nel reality durante lo scorso appuntamento del reality. Durante la puntata del 20 gennaio, Alfonso Signorini aveva infatti aperto un televoto flash per offrire agli ex concorrenti l'opportunità di tornare in gioco. Il pubblico, dopo aver votato a favore della proposta, ha scelto sei persone da mandare in tugurio. Di questi, solo quattro entreranno ufficialmente nella Casa.

