"Nel pomeriggio del 30 gennaio ci sarà la perizia psichiatrica sui genitori della famiglia nel bosco . La famiglia ha accusato i servizi sociali di essere stati ostili nei loro confronti. Tra i motivi anche di aver fatto incontrare troppo raramente i bambini con Nathan ", spiega Francesco Vecchi.

Famiglia nel bosco, Nathan incontra i suoi figli

Il conduttore commenta le immagini dell'incontro tra Nathan e i suoi figli: "Sono immagini di una grande tenerezza. Non è mai stato messo in dubbio l'affetto che intercorre tra i membri della famiglia. Dopo un anno è iniziato un iter".

I genitori della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, avevano parlato dell’ultimo confronto avuto con i loro avvocati: "Siamo completamente distrutti".

I tre figli della coppia sono stati allontanati lo scorso 20 novembre e trasferiti in una casa famiglia. Nel corso delle ultime settimane, la coppia avrebbe accettato di rispettare le richieste avanzate dal Tribunale dei minori. Avrebbero affrontato le questioni legate all’istruzione e alla salute (come la vaccinazione dei tre figli) e accettato il trasferimento in un’abitazione conforme ai criteri indicati dal tribunale.

