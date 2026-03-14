La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 14 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Nisan e Doruk in una scena de La forza di una donna 3

Dopo aver scoperto che Emre e Kismet hanno una relazione, Arif ed Emre hanno un confronto.

Intanto, Ceyda, Bahar e Bersan sono disperate perché non sanno come risolvere in tempo il problema delle pentole bruciate e hanno paura che Cem possa far loro del male.

Nisan e Doruk vengono presi di mira dalla mamma di una loro compagna di scuola.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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