Nella giornata di giovedì 15 gennaio, i genitori della famiglia nel bosco hanno acconsentito ai richiami vaccinali per i loro tre figli. I vaccini obbligatori rappresentavano uno dei punti evidenziati dal tribunale per i minori dell'Aquila nell'allontanamento dei minori da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.
A Dentro la notizia, si commentano le ultime notizie sul caso e il nuovo atteggiamento dei due genitori verso le richieste degli assistenti sociali. Dopo l'arrivo nella casa famiglia della maestra Lidia Camilla Vallaloro, una possibile riunione familiare appare più vicina.
Martedì 13 gennaio si è svolto il primo giorno di scuola per i bambini e la maestra aveva raccontato: "I bambini sono belli, bravi e teneri. Abbiamo incominciato con delle letterine di legno che avevo, per vedere anche se riuscivano a scrivere il loro nome. Ci sono riusciti. Non si fanno molte cose in un'ora e mezza, bisogna andare con calma perché c'è il rischio che i bambini si sentano pressati".
Alle lezioni era presente anche Catherine Birmingham: "C'era anche la mamma, stava dietro, vicino alla parete. La sua è stata una presenza rassicurante. Era tranquilla. Quando i bambini non riuscivano a dire una cosa o non capivano quello che dicevo perché io non parlo inglese, la mamma si avvicinava e glielo traduceva".