Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini

Martedì 13 gennaio si è svolto il primo giorno di scuola per i bambini e la maestra aveva raccontato: "I bambini sono belli, bravi e teneri. Abbiamo incominciato con delle letterine di legno che avevo, per vedere anche se riuscivano a scrivere il loro nome. Ci sono riusciti. Non si fanno molte cose in un'ora e mezza, bisogna andare con calma perché c'è il rischio che i bambini si sentano pressati".

Alle lezioni era presente anche Catherine Birmingham: "C'era anche la mamma, stava dietro, vicino alla parete. La sua è stata una presenza rassicurante. Era tranquilla. Quando i bambini non riuscivano a dire una cosa o non capivano quello che dicevo perché io non parlo inglese, la mamma si avvicinava e glielo traduceva".

