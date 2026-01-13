Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini dopo il primo giorno di scuola: "C'era anche mamma Catherine"

A Dentro la notizia, le ultime notizie sul caso della famiglia nel bosco. In collegamento con Vincenzo Rubano da Vasto (Chieti), Lidia Camilla Vallaloro, la nuova maestra dei figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, incaricata di impartire ai bambini le lezioni all'interno della struttura dove si trovano dallo scorso novembre dopo essere stati allontanati dalla casa nel bosco.

Martedì 13 gennaio si è svolto il primo giorno di scuola per i bambini - la primogenita della coppia anglo-australiana di 8 anni e i due gemellini di 6 - e la maestra Lidia ha raccontato ai microfoni di Dentro la notizia come è andata. "I bambini sono belli, bravi e teneri - dice l'ex insegnante di Vasto in pensione - Abbiamo incominciato con delle letterine di legno che avevo, per vedere anche se riuscivano a scrivere il loro nome. Ci sono riusciti. Non si fanno molte cose in un'ora e mezza, bisogna andare con calma perché c'è il rischio che i bambini si sentano pressati".

Lidia Camilla Vallaloro racconta che nel corso del primo giorno di lezione era presente anche Catherine Birmingham: "C'era anche la mamma, stava dietro, vicino alla parete. La sua è stata una presenza rassicurante. Era tranquilla. Quando i bambini non riuscivano a dire una cosa o non capivano quello che dicevo perché io non parlo inglese, la mamma si avvicinava e glielo traduceva".

La nuova maestra dei piccoli conclude dicendo: "Se lo avessi saputo forse non avrei accettato perché c'è molta aspettativa, ma ce la metteremo tutta, in qualche maniera questi bambini impareranno".