Famiglia nel bosco, la tutor: "I bambini non sanno né leggere né scrivere"

Mattino Cinque torna sul caso della famiglia nel bosco riportando le parole della tutor che si occupa di seguire i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana che viveva in una casa a Palmoli, in provincia di Chieti, priva dei servizi di base insieme alla loro figlia maggiore di 8 anni e ai due gemellini di sei anni e ai quali è stata tolta la potestà genitoriale. Uno dei motivi che ha portato il magistrato a prendere questa decisione è stato proprio il forte ritardo scolastico dei bambini, che non andavano a scuola ma seguivano il metodo dell'unschooling.

"Non sanno né leggere né scrivere, stanno imparando ora l'italiano. La bambina più grande, sotto dettatura, sa scrivere solo il suo nome", questo è quanto appurato dalla tutor che segue i bambini nella casa famiglia dove si trovano. Gli assistenti sociali che seguono i minori, inoltre, avrebbero riscontrato troppe lacune oltre alla scarsa padronanza dell'italiano.