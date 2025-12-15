Famiglia nel bosco, la tutor: "I bambini non sanno né leggere né scrivere"

Mattino Cinque torna sul caso della famiglia nel bosco riportando le parole della tutor che si occupa di seguire i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana che viveva in una casa a Palmoli, in provincia di Chieti, priva dei servizi di base insieme alla loro figlia maggiore di 8 anni e ai due gemellini di sei anni e ai quali è stata tolta la potestà genitoriale. Uno dei motivi che ha portato il magistrato a prendere questa decisione è stato proprio il forte ritardo scolastico dei bambini, che non andavano a scuola ma seguivano il metodo dell'unschooling.
"Non sanno né leggere né scrivere, stanno imparando ora l'italiano. La bambina più grande, sotto dettatura, sa scrivere solo il suo nome", questo è quanto appurato dalla tutor che segue i bambini nella casa famiglia dove si trovano. Gli assistenti sociali che seguono i minori, inoltre, avrebbero riscontrato troppe lacune oltre alla scarsa padronanza dell'italiano.
Attualmente, i tre bambini si trovano in una comunità di accoglienza per minori insieme alla madre dopo un’ordinanza del tribunale dei minori di Chieti. In attesa dei lavori di ristrutturazione della casa nel bosco, è stata offerta alla famiglia una casa in comodato d'uso da un imprenditore della zona. Al momento non si sa ancora se i piccoli potranno trascorrere il Natale con i genitori