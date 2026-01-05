La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 5 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.



La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 5 gennaio

Ender scopre che Kaya ha effettuato un test del DNA per sapere se Erim è suo figlio. Il test conferma che Kaya non è il padre biologico. Ender lo accusa di aver usato sia lei che il figlio per i suoi scopi e gli proibisce di vedere Erim.

Mustafa cerca una sistemazione in città e si imbatte per caso in Gulsum che gli offre una stanza in cui ospitarlo.

Infine, Yildiz si reca insieme ad Erim nel quartiere popolare dove è cresciuta Ender per raccogliere informazioni sul suo passato.

