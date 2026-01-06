La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 6 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Feyyaz Duman (Arif) e Özge Özpirinçci (Bahar) in La forza di una donna

La forza di una donna 2: la trama del 6 gennaio

Sarp sistema in tutta fretta l'appartamento che ha preso in affitto nello stesso palazzo di Bahar, per fare una sorpresa ai bambini. Così, trasloca di notte e ridipinge le pareti e di buon mattino va a prendere Nisan e Doruk e li porta al piano di sopra. I bambini sono felicissimi, mentre Bahar è sconvolta e molto contrariata.



Intanto, anche Ceyda e Arif scoprono che Sarp abiterà nel loro palazzo e Arif s'infuria con Yusuf che gli ha affittato l'appartamento.

Nel mentre, Emre comunica ad Hatice e Bahar che intende ignorare di aver scoperto di avere un figlio da Ceyda.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

