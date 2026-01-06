La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 6 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sarp sistema in tutta fretta l'appartamento che ha preso in affitto nello stesso palazzo di Bahar, per fare una sorpresa ai bambini. Così, trasloca di notte e ridipinge le pareti e di buon mattino va a prendere Nisan e Doruk e li porta al piano di sopra. I bambini sono felicissimi, mentre Bahar è sconvolta e molto contrariata.
Intanto, anche Ceyda e Arif scoprono che Sarp abiterà nel loro palazzo e Arif s'infuria con Yusuf che gli ha affittato l'appartamento.
Nel mentre, Emre comunica ad Hatice e Bahar che intende ignorare di aver scoperto di avere un figlio da Ceyda.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.