LA PUNTATA07 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 7 gennaio in streaming

La puntata del 7 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 7 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 7 gennaio

Kaan Urgancıoglu (Ilgaz) e Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famigliaKaan Urgancıoglu (Ilgaz) e Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia

Vestiti da dottori, gli uomini di Kadir fanno irruzione nella stanza di ospedale di Secil e tentano di rapirla.

Cinar, che assiste alla scena dal corridoio, in preda al panico, urla che quei medici sono armati.

