La puntata integrale del 7 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Vestiti da dottori, gli uomini di Kadir fanno irruzione nella stanza di ospedale di Secil e tentano di rapirla.
Cinar, che assiste alla scena dal corridoio, in preda al panico, urla che quei medici sono armati.