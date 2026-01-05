La puntata integrale del 6 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz, Eren e Metin indagano sulla ragazza sconosciuta arrivata in ospedale. Grazie alle registrazioni delle telecamere dell'ospedale, scoprono che la giovane è stata portata lì da un taxi.
Il tassista viene interrogato e dichiara di averla trovata al posteggio taxi, incosciente e ricoperta di sangue.