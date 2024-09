Madri 2, gli ultimi episodi disponibili su Mediaset Infinity

Da venerdì 6 settembre, in esclusiva gratis su Mediaset Infinity, sono disponibili in streaming tutti i 13 episodi di Madri - Una vita d'amore 2.

Dopo i primi sei episodi pubblicati il 17 luglio, proseguono le vicende all'interno dell'ospedale spagnolo San Juan con le ultime sette puntate della seconda stagione: come sempre al centro del racconto ci sono le storie delle madri, dei figli e dei medici.

Nel cast figurano Belén Rueda (Marian), che interpreta la mamma di una figlia anoressica, Aida Folch (Olivia) nei panni della pediatra dell’ospedale e Carmen Ruiz (Luisa) nel ruolo di una donna che ha dovuto rivoluzionare la sua vita per stare accanto al figlio in coma. Presenti anche Rosario Pardo (Mila), Carla Diaz (Elsa), Alberto Berzal (Oscar), Marcos Ruiz (Ivan).

Madri 2, come proseguono le vicende dei protagonisti

Una scena di Madri - Una vita d'amore 2

Elsa continua a non voler vedere la madre e a non mangiare. Marian è sempre più smarrita, il rapporto con Luisa è freddo, non si parlano, e i sintomi della fibromialgia stanno aumentando. Questa situazione la porta ad avvicinarsi sempre di più a Oscar, il padre di Ivan. Marian subisce un'aggressione da parte di Oscar. Nel respingerlo, tentando di difendersi, il poliziotto cade dalle scale e si ferisce gravemente. Marian inizialmente si rifiuta di denunciarlo. Luisa si sente messa in discussione da Antonio dopo l'aggressione di Andy a Ivan e prende in considerazione l'idea di lasciare tutto e tornare in paese.

