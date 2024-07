Le nuove puntate della seconda stagione di Madri - Una vita d'amore saranno disponibili da mercoledì 17 luglio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Dopo il successo della prima stagione, Madri - Una vita d'amore 2 prosegue le storie delle madri, dei figli e dei medici all'interno dell'ospedale spagnolo San Juan.

La serie tv spagnola appartiene al genere del medical drama e riesce a fondere l'ambientazione ospedaliera a emozionanti storie personali dei suoi protagonisti.

Nel video qui sopra il teaser di Madri - Una vita d'amore 2 mentre su Mediaset Infinity potete vedere tutti gli episodi della prima stagione di Madri.

Madri - Una vita d'amore 2: la trama della seconda stagione

Nella seconda stagione, Elsa sta per essere dimessa e Marian ha finalmente l’opportunità di tornare alla sua vita professionale grazie a una nuova offerta di lavoro.

Luisa e Antonio attraversano una fase di cambiamento a livello personale: entrambi studiano e portano avanti le proprie vite, ma Andy inizia a comportarsi in modo strano e ciò li porta a rivedere i loro piani.

Olivia fa un incidente con lo scooter ed è costretta a rivelare il suo segreto. Paula la spinge a prendere una decisione prima che sia troppo tardi.

In pediatria c’è un nuovo paziente, Iván, che è attratto da Paula. È il figlio della poliziotta Alicia, che ha perso l’altro figlio nell’incidente.

Alicia non riesce a perdonare Elsa, che era alla guida dell’auto contro cui si sono scontrati Iván e Jose. Iván, a causa dell’incidente, è costretto su una sedia a rotelle e Alicia passa più tempo a crogiolarsi nel rancore che a prendersi cura di lui.

Madri - Una vita d'amore 2

Madri - Una vita d'amore 2: come finisce la prima stagione

Nell'ultima puntata della prima stagione della serie, le madri e i padri aspettano l'arrivo delle ambulanze dopo l'incidente avuto dai ragazzi la sera precedente.

Tutti pregano affinché la vittima non sia il proprio figlio. Paula cerca di contattare Nasser, più preoccupato di seppellire Natalia che di prendersi cura della figlia appena nata.

Madri - Una vita d'amore 2: quante puntate sono

Prodotta in Spagna, dove è stata trasmessa a partire dal 2020, Madri - Una vita d'amore si compone di quattro stagioni per un totale di 42 episodi.

La seconda stagione di Madri è composta da tredici episodi totali, della durata di circa 75 minuti ciascuno.

Madri - Una vita d'amore: il cast

Nel cast di Madri - Una vita d'amore troviamo Belén Rueda nei panni di Marián e Carla Diaz nei panni della figlia Elsa. Belén Rueda ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, per poi affermarsi prima come presentatrice e infine come attrice. Oltre a numerose fiction, dall'inizio degli anni Duemila ha preso parte a pellicole di successo tra cui Mare Dentro (2004), Savage Grace (2007), The Orphanage (2007), Con gli occhi dell'assassino (2010), I segreti del settimo piano (2013), Durante la tormenta (2018) e La famiglia ideale (2021). La carismatica dottoressa Olivia è interpretata da Aída Folch, che vanta importanti partecipazioni a film del calibro di Salvador, con l'attore Daniel Brühl, e The Queen of Spain, con Penélope Cruz. Carmen Ruiz veste invece i panni di Luisa, che mentre resta accanto al figlio Andy lavora come cameriera. Classe 1974, l'attrice spagnola si è fatta conoscere in patria grazie a numerose serie televisive, oltre ad essersi misurata con ottimi risultati anche a teatro e al cinema. Numerosi riconoscimenti, cinema, fiction e soprattutto tanto teatro caratterizzano la lunga e brillante carriera di Rosario Pardo, qui impegnata nei panni di Mila. La donna non solo dovrà prendersi cura del nipote Sergio, autistico, ma deve fare i conti anche con il figlio Simon, che pur di vedere il suo bambino viene meno a un permesso penitenziario. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE