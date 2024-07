Madonna di Trevignano, l'ex seguace di Gisella: "Se le apparizioni sono false a chi ho dato i soldi?"

Pomeriggio Cinque News ha ospitato in collegamento Luigi Avella, ex sostenitore della sedicente veggente Gisella Cardia, ora diventato il suo più grande accusatore.

"Io non mi reputo un accusatore, mi reputo solo una persona che cerca la verità e si rivolge alle persone competenti - dice in collegamento da Roma il signor Avella - Se le apparizioni sono false a chi ho dato i soldi? (…) Quello che io ho dato sono 123mila euro, ai quali bisogna aggiungere una statua di 4000 euro della Madonna, una statua di San Michele di 3000 euro." "Il tempo mi dà ragione - continua l'uomo - Da quando sono andato via da Gisella a novembre del 2020 fino al 5 giugno del 2023 Luigi Avella non ha denunciato nessuno. Luigi Avella ha denunciato il 5 giugno la signora Gisella per truffa perché il primo giugno il vescovo di Civita Castellana, in anticipo al decreto, ha detto 'in base ai primi orientamenti non andate sulla collina perché le apparizioni sono false'. Solo dopo quella data mi sono mosso."

L'uomo fa riferimento al verdetto emesso dalla diocesi di Civita Castellana riguardo le presunte apparizioni della Madonna al Campo delle Rose di Trevignano Romano, verdetto che sostiene non ci sia nulla di soprannaturale. Avella continua: "Io sono cooperatore salesiano, non posso voler male a Gisella perché altrimenti mi perdo l'anima, perché Gesù mi ha detto di perdonare i miei fratelli. Una cosa è il perdono, un'altra cosa è la verità."

Gisella Cardia, i presunti messaggi della Madonna

Proprio lo scorso 3 luglio, Gisella Cardia ha letto davanti ai suoi fedeli il presunto messaggio che avrebbe ricevuto dalla Madonna: “Figli miei pregate per la Chiesa dove la confusione regna potente. Ricordate loro che quando l’abate è nella tempesta non è il modernismo o stare nel mondo che può curare, ma solo Gesù può calmare la tempesta".

