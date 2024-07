Il 3 luglio 2024, la sedicente veggente Gisella Cardia è tornata al Campo delle Rose di Trevignano Romano per la presunta apparizione della Madonna

Come ogni terzo giorno del mese, la sedicente veggente Gisella Cardia è tornata al Campo delle Rose di Trevignano Romano insieme a un gruppo di fedeli.

Pomeriggio Cinque News torna a occuparsi del caso della Madonna di Trevignano Romano e delle presunte apparizioni della Madonna.

"Non c'è nulla di soprannaturale", era stato il verdetto emesso dalla diocesi di Civita Castellana lo scorso marzo. Ma il divieto da parte della Chiesa non ha fermato Gisella Cardia che ha voluto incontrare i suoi fedeli e diffondere il presunto messaggio rivelato dalla Madonna.

Gisella Cardia, i presunti messaggi della Madonna

L'inviato di Pomeriggio Cinque News aggiorna su quanto accaduto all'incontro del 3 luglio al quale erano presenti circa 70 fedeli: “Nel messaggio che le avrebbe riferito la Madonna, Gisella ha detto Solo Gesù può calmare la tempesta. Si riferiva al decreto con il quale il vescovo di Civita Castellana ha vietato questi raduni. Il decreto diceva anche di non fare più riferimento alla Madonna di Trevignano. Il 30 giugno Gisella ha iniziato a parlare della Madonna come la Regina del rosario”.

Gisella Cardia ha letto il presunto messaggio che avrebbe ricevuto dalla Madonna: “Figli miei pregate per la Chiesa dove la confusione regna potente. Ricordate loro che quando l’abate è nella tempesta non è il modernismo o stare nel mondo che può curare, ma solo Gesù può calmare la tempesta. Figli aprite i vostri cuori colmi di tenebre e fate entrare la luce di Dio. Siate nella pace e pregate per questa guerra che impervia sul mondo. Ora vi benedico”.

