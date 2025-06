La notte nel cuore, la puntata dell'8 giugno in streaming

La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 8 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 8 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata dell'8 giugno de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nuh (Aras Aydin) e Melek (Hafsanur Sancaktutan) ne La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama dell'8 giugno

Sumru, intrappolata nella casa di campagna in fiamme, è gravemente intossicata dal fumo. Nuh riesce a salvarla, portandola fuori dalla casa.

Dopo l'incendio, l'attenzione si sposta su come Nuh e Melek abbiano agito come veri eroi, salvando la vita di Sumru e Nihayet.

Tahsin ritorna per confrontarsi con il passato e regolare i conti con i Sansalan.

Nuh viene dimesso dall'ospedale e riceve una proposta di lavoro da Samet Sansalan, suscitando l'interesse di Tahsin. Quest'ultimo è determinato ad acquisire una proprietà della famiglia Sansala.

Cihan offre un passaggio a Melek e cerca di passare del tempo con lei. Cihan si mostra turbato e l'anziana Naime lo incoraggia a inseguire il suo vero amore.

La notte nel cuore va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE