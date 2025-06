I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda l'8 giugno su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 7, 8 e 9 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 8 giugno e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Nuh salva Melek dalla casa di campagna in fiamme. Entrambi vengono portati in ospedale.

Samet ringrazia Nuh e Melek per aver salvato la vita di sua moglie Sumru e di sua suocera. In ospedale, Nuh racconta il rapporto tra il suo capo Tahsin e la famiglia Sansalan.

Melek e Nuh incontrano Sumru e le danno un ultimatum per dire tutta la verità alla sua famiglia.

La famiglia Sansalan affronta in una crisi economica senza precedenti: Samet, disperato, spinge Cihan a un matrimonio forzato con Sevilay per salvare il patrimonio.

Nuh entra ufficialmente nella famiglia come autista personale di Sumru.

La notte nel cuore va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE