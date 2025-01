Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata martedì 7 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 7 gennaio su Mediaset Infinity, Esra confida a Zeynep che Cagla la sta ricattando per allontanarla da Ozan per sempre.

Esra decide di raccontare tutta la verità a Ozan, ma i suoi messaggi vengono intercettati da Cagla.

Durante un'accesa lite, Cagla spinge Esra che rimane a terra priva di sensi.

