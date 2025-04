Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 7 aprile

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 7 aprile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 7 aprile su Mediaset Infinity, Atlas manifesta la sua gelosia nei confronti del fratellino o sorellina in arrivo e i genitori cercano in tutti i modi di convincerlo che i suoi diritti e i privilegi acquisiti non subiranno alcuna modifica. Dopo l'annuncio della gravidanza, Ozan copre di attenzioni Esra fino allo sfinimento di quest'ultima.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE