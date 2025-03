Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 31 marzo

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 31 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 31 marzo su Mediaset Infinity, Esra propone a Ozan di ricominciare da zero la loro relazione ed evitare qualsiasi litigio e discussione.

Salim Kaya, un noto imprenditore, arriva alla Milenyum Soft per acquistare l'azienda. Ma Ozan rifiuta l'offerta Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

