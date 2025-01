Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata venerdì 3 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 3 gennaio su Mediaset Infinity, Esra racconta a Cagla cos'ha detto a Ozan.

Cinar ordina alla madre di andarsene per non far del male a Cagla.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE