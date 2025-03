Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 28 marzo

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 28 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 28 marzo su Mediaset Infinity, in viaggio verso Elif con Ekrem, Esra e Ozan fanno tappa in hotel e dormono insieme. Ekrem ed Elif tornano insieme e prendono un'importante decisione che comunicano alle loro famiglie. Esra riacquista la memoria. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

