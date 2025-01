Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 28 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 28 gennaio su Mediaset Infinity, Cagla si incontra di nascosto in un parco con Mert, ma non sa che Esra l'ha seguita. Quello che Esra non riesce a sentire è che l'uomo rivendica la paternità del bimbo che Cagla porta in grembo.

Cagla confessa la verità a Cinar: non è incinta di Ozan. Successivamente, Esra racconta a Ozan di aver visto Cagla al parco consegnare un assegno a un uomo misterioso.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

