Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 26 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 26febbraio su Mediaset Infinity, Musa regala un paio di orecchini a Zeynep per il loro anniversario di fidanzamento. Ozan è sempre più geloso di Efe ed Esra se ne accorge.

Ruya e Baris si introducono in casa di Esra e Ozan, ma non riescono a trovare oggetti di valore. Esra e Ozan tornano a casa, ma i due riescono a nascondersi e scappare via.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE