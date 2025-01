Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 24 gennaio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 24 gennaio su Mediaset Infinity, durante l'udienza per il divorzio, Cagla rivela di essere incinta di Ozan.

Al molo, Ozan comunica a Esra la notizia della gravidanza di Cagla. Ozan si prenderà cura del bambino, ma spiega a Cagla che la storia tra di loro è chiusa per sempre.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

