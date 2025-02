Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 24 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 24 febbraio su Mediaset Infinity, gli ufficiali giudiziari iniziano il procedimento di sequestro per l'azienda di Ozan.

Ruya si provoca delle lesioni per attirare l'attenzione di Ozan e quest'ultimo decide di portarla in ospedale.

Ozan trova un investitore disposto a salvare l'azienda, il signore Himli.

