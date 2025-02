La promessa, le trame della settimana dal 3 al 9 marzo

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 3 marzo a domenica 9 marzo de La promessa?

La promessa, le trame dal 3 al 9 marzo

Il dottore dice che Ayala è stato avvelenato con la cicuta. Martina si sente accusata da tutti. Vera vorrebbe che Lope si confidasse, ma lui non vuole. Nel frattempo, al fronte, Paco è ferito gravemente. Jose Juan vuole portarlo indietro, mentre Manuel cerca di convincerlo a non farlo. Maria Antonia dice a Lorenzo che presto lascerà la Promessa su invito di Alonso, ma poi viene fermata da Cruz. Don Romulo riesce a impedire che Lope si metta di nuovo nei guai con un metodo drastico. Jana fa visita a Pia nella grotta dove la donna si nasconde, fingendo la sua morte per ingannare Gregorio. Virtudes e Simona fanno pace, e la giovane si convince ad andare a riprendersi suo figlio. Margarita si confronta con Maria per confermare l'interesse di sua figlia per il veleno usato da donna Pia per togliersi la vita. Insieme, setacciano la camera di Martina e trovano una prova della sua possibile colpevolezza nell'avvelenamento del conte de Ayala. Curro scrive finalmente una lettera a Martina per dirle che la ama ancora, ma poi decide di strapparla. La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE