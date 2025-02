My home my destiny 2, le trame della settimana dal 3 al 7 marzo

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 3 al 7 marzo.

My home my destiny, la trama della settimana dal 3 al 7 marzo.

Mentre Zeynep e Sakine scelgono i vestiti per il matrimonio, nella boutique si presenta Nesrin. Sakine, appena la vede, rimane di stucco, poiché somiglia incredibilmente a Gulbin, sorella di Zeynep, scomparsa da tanti anni. Nel frattempo, fervono i preparativi per la proposta a sorpresa di Ali Riza a Sultan. Sembra che ne siano tutti al corrente, tranne la diretta interessata.

Ma l'avvenimento più importante è il ritorno di Cemile, pronta a gettarsi nuovamente tra le braccia di Nuh, ma quest'ultimo sarà disposto a riaccoglierla?

Tutta la famiglia si riunisce al ristorante, dove è stata organizzata una cerimonia nuziale all'insaputa di Sultan. Ali Riza vuole chiederla in moglie e far celebrare il matrimonio dal suo vecchio amico, capitano della marina. Quando Sultan vede l'anello rimane a bocca aperta e malgrado sia sotto shock per la proposta e per la richiesta di sposarsi subito, dice sì.

Nel frattempo Baris è venuto a sapere che Tarik è stato arrestato insieme a Meltem e che Nesrin è ricercata, così quando la vede arrivare al ristorante è pronto a chiamare la polizia, ma è costretto a ripensarci. Sakine infatti, guardando Nesrin, capisce che è la figlia maggiore, Gulbim, scomparsa 15 anni prima.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

