Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 22 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato sabato 22 febbraio su Mediaset Infinity, Ozan ed Esra portano avanti il loro matrimonio di facciata per il bene di Atlas. La loro unione è però minacciata dalla presenza di Ruya, donna intraprendente e arrivista che mira a prendere il posto di Esra nella vita di Ozan.

Ruya riesce a farsi assumere come assistente di Ozan. Con la scusa di riportare degli abiti, la donna si intrufola in casa di Esra e Ozan.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE