Francesca Michielin: "Illusa e ghostata dal mio ex fidanzato"

La cantautrice racconta a Verissimo la storia d'amore da cui è nata la canzone "Fango in Paradiso": "Il mio ex è sparito, dopo aver detto cose importanti come 'ci sposeremo, avremo dei figli'"

Francesca Michielin racconta a Verissimo la storia d'amore da cui è nata la canzone Fango in Paradiso. "Un ragazzo, dopo avermi detto cose importanti come 'sei la donna della mia vita', 'un giorno ci sposeremo, avremo dei figli', è scomparso. Sparito da un giorno all'altro", afferma la cantautrice, di quasi 30 anni. Francesca Michielin ammette che non sia stato semplice accettare un rifiuto del genere: "Sono stata ghostata dall'oggi al domani e non è stato semplice da elaborare". Oggi però la cantautrice ha ritrovato il sorriso: "C'è un amore. È entrata un po' di felicità nella mia vita. Forse è quello giusto".