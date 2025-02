I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 22 febbraio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda sabato 22 febbraio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tarik denuncia Guzide per la decisione di parte presa nel processo di Oltan.

Guzide perde la sua carica da giudice Guzide dà fuoco all'auto di Tarik.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 63 e 63 di Tradimento. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

