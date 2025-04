Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 25 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, le famiglie giungono sul luogo indicato dai rapitori, ma scoprono che il bambino non c'è. A casa, però, li attende Yesim con in braccio il bambino e racconta di aver sentito quando ero all'opsedale una telefonata di Zuhal, durante la quale l'infermiera dichiarava che avrebbe rapito il bambino per ordine di Mualla. Guzide e Tarik scoprono che Oylum non è la loro figlia biologica. Tolga viene preso come ostaggio da Kahraman ma, grazie a Oltan, viene liberato. Proprio il padre gli dice che è stata Selin ad avvertirlo, perché mentre lo stava seguendo ha assistito al rapimento. Mualla convince Kahraman a telefonare a Oylum per chiederle di portare il piccolo Can da Behram, ma la ragazza si rifiuta. Yesim si presenta fuori dall'ufficio di Tarik, chiedendo di vedere Oyku; indignata con l'uomo, pensa di minacciarlo mandandogli il video in cui si vede lui uccidere Korkmaz, ma subito dopo cancella il messaggio.

Guzide e Tarik decidono di andare nell'ospedale dove Guzide ha partorito per provare a trovare delle risposte.

Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

