Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 21 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 21 febbraio su Mediaset Infinity, Cinar è intenzionato a portare Atlas a Londra, ma poi ci ripensa e si confronta con Esra. Nel mentre, Ozan scopre la verità sulla paternità di Ela e chiama Mert a testimoniare nel corso dell'udienza di divorzio con Cagla. Dopo che la verità è venuta a galla, Esra e Ozan fingono di tornare insieme per il bene di Atlas.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE