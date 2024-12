Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata venerdì 20 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 20 dicembre su Mediaset Infinity, Ozan fa la proposta di matrimonio a Cagla, che accetta entusiasta. Quando Esra lo viene a sapere va su tutte le furie e incontra Ozan per avere spiegazioni. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

