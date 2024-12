Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata lunedì 2 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 2 dicembre su Mediaset Infinity, Cinar dichiara i suoi sentimenti a Esra, ma lei non lo prende sul serio. Ozan continua a essere geloso del rapporto che si è instaurato tra Esra e Cinar. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

