Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata del 13 marzo

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 13 marzo su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 13 marzo su Mediaset Infinity, alla richiesta di Esra di firmare l'accordo per il divorzio, Ozan risponde che lo firmerà dopo averlo fatto revisionare dall'avvocato. Esra e Ozan sono molto arrabbiati e si sfogano per telefono con i loro amici Zeinep e Musa. I due, allora, attuano un piano per cercare di far riconciliare la coppia di amici.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE