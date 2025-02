Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 13 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 13 febbraio su Mediaset Infinity, Ozan va a trovare suo padre Faruk dopo molti anni e scopre che, a causa di una malattia, l'uomo non lo riconosce. Faruk conferma a Ozan che Ayaz è suo fratello.

Esra conforta e abbraccia Ozan dopo l'intenso incontro con Faruk.

Cagla minaccia Ozan di non fargli vedere più sua figlia Ela se deciderà di divorziare.

