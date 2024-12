Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata martedì 10 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 10 dicembre su Mediaset Infinity, Yusuf chiede a Ozan di aiutarlo a chiedere la mano di Meltem. A casa della famiglia della ragazza, Ozan ricorda il primo incontro con Esra. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE