Love, Reason, Get even, il riassunto della puntata dell'1 aprile

Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata l'1 aprile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 1 aprile su Mediaset Infinity, Esra e Ozan vanno al ristorante per un appuntamento romantico. All'insaputa della moglie, lui sceglie appositamente un locale in cui Ekrem e Musa stanno guardando la partita.

Esra li scopre.

Inizia il faccia a faccia tra g li uomini, capitanati da Ozan, che decidono di non rientrare alle proprie case e le mogli, che, per fare un dispetto ai loro mariti, partono in vacanza.

Ozan riceve una telefonata dal signor Hilmi.

