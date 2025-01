La puntata del 24 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 24 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, è il giorno dell'udienza di divorzio e Cagla saluta il padre prima di andare in tribunale. Cagla non ha nessuna intenzione di rinunciare a Ozan e mette in atto il suo piano: in tribunale, gli confessa di essere incinta.

Ozan è sconvolto, ma non ha scelta: non può divorziare da lei. Esra sta aspettando che Ozan la raggiunga al molo dopo l'udienza. Ozan dice a Esra che Cagla è incinta e che lui si prenderà cura del bambino, ma non ha nessuna intenzione di vivere con lei. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

