Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 7 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra decide di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Ozan. Non riuscendo a fare tutto da sola, coinvolge Efe in gran segreto.

Tra un imprevisto e l'altro Ozan inizia a sospettare qualcosa e, non immaginando l'organizzazione della festa, inizia a farsi domande sulla moglie e sul rapporto che potrebbe avere con Efe.

Zeynep e Musa arrivano a un confronto diretto. Spinto da Ozan, Musa trova finalmente il coraggio di fare alla sua ragazza la tanto attesa proposta di matrimonio.

Elif ed Ekrem stanno cercando di avere un figlio. Elif confida a Neriman le loro intenzioni, lei ne parla a tutto il quartiere e la faccenda diventa di pubblico dominio.

