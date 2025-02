La puntata del 7 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 7 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Arif, ricoverato per un attacco di cuore, è ben deciso a rivelare a tutti i segreti di Cagla. La figlia fa di tutto per dissuaderlo, ma l'uomo non vuole sentire ragioni.

Cinar decide allora di parlare con Esra: è meglio che la ragazza sappia da lui la verità o non lo perdonerà mai. Cagla, messa alle strette, fa leva sull'amore di Arif per la nipote, Ela, spiegandogli come il mondo della bambina sarebbe distrutto alla notizia che Ozan non è suo padre.

Arif si convince e, dopo aver convocato i figli, Esra e Ozan, dice loro solo che andrà in pensione e che lascerà l'azienda nelle mani dei figli. Per questo motivo, Cinar dovrà restare a Istambul.

La cosa non fa felice Esra, che ricorda a Cinar il loro patto e gli dice che restando a Istambul non riuscirebbe a nascondere a Ozan che Atlas è suo figlio. Çagla ascolta di nascosto questa conversazione e, allarmata, convoca Cinar.

