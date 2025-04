La puntata del 7 aprile di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 7 aprile in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra è incinta e Ozan è particolarmente entusiasta dall'arrivo del nascituro. Copre di attenzioni sua moglie fino allo sfinimento di quest'ultima.

Atlas, invece, manifesta tutta la sua gelosia nei confronti del fratellino o sorellina in arrivo e i genitori cercano in tutti i modi di convincerlo che i suoi diritti e i privilegi acquisiti non subiranno alcuna modifica.

Elif ed Ekrem sono invece in attesa del benestare dell'assistente sociale in merito alla richiesta di adozione che hanno formulato. Per assicurarsi il buon esito dell'operazione, tutta la famiglia, seguendo il consiglio folle e sconsiderato di Zumrut, cerca di "corrompere" la signora Kiraz con una sorta di azione benefica: vanno in strada, nei pressi dell'abitazione della signora, a distribuire gratuitamente palloncini e caramelle ai bimbi della zona, per dimostrare il loro amore verso i bambini.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE